Matrimonio Programa: El Informativo Exabogada de Donald Trump se casó con socio de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro: esta sería la razón octubre 16, 2026 Por: Redacción NTN24 Un inesperado matrimonio en Nueva York destapó una compleja trama de poder entre Washington y Caracas. También le puede interesar Matrimonio Exabogada de Donald Trump se casó con socio de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro: esta sería la razón María Corina Machado “En última instancia, el gobierno Trump quiere la democracia”: María Corina Machado sobre Venezuela Miguel Uribe Turbay Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda Abelardo de la Espriella "Así es que se doma a un bandido": De la Espriella confrontó a alias 'Keko' que decía que “no comía de Tigre” Diosdado Cabello “Podría ser extraditado a nuestro país”: abogado sobre la posible extradición de Diosdado a Chile por su participación en el caso de Ronald Ojeda Miguel Uribe Turbay Venezuela, la Segunda Marquetalia y 5.000 millones de pesos: la ruta del dinero para financiar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay Compartir en: