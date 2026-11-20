Un sismo de magnitud 6,7 se registró este viernes 20 de noviembre, a las 7:09 p. m., en Perú, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

Hasta el momento, las autoridades del país andino no han precisado posibles afectaciones.

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una extensa región caracterizada por frecuentes terremotos y actividad volcánica.

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Una de las principales preocupaciones de los expertos es el llamado 'silencio sísmico' en sectores de la costa central, incluida Lima.

Se trata de áreas donde ha transcurrido un largo periodo sin terremotos de gran magnitud, lo que mantiene la atención sobre la energía que podría acumularse en esas zonas.

Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de la prevención, mediante la preparación de botiquines de emergencia, la identificación de rutas de evacuación y la construcción de viviendas e infraestructuras sismorresistentes.