Marvel Studios presentó este lunes 23 de noviembre el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, la película que va a reunir a algunos de los personajes más reconocidos de su universo cinematográfico.

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“Formen equipo y manténganse unidos. Avengers: Doomsday llega a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre. Consigue tus entradas ahora”, publicó Marvel Studios en su cuenta en X.

El avance, de algo más de tres minutos, confirma el regreso de Steve Rogers, quien es interpretado por Chris Evans, y muestra una alianza entre los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men para enfrentar a Doctor Doom, el villano al que dará vida Robert Downey Jr.

Una de las principales revelaciones del video es la vida que construyeron Steve Rogers y Peggy Carter (Hayley Atwell) luego de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

La pareja aparece en un entorno familiar y se descubre que tiene un hijo. No obstante, los dos parecen debatirse sobre cuánto contarle acerca del pasado del Capitán América.

En una de las conversaciones, Steve le dice a Peggy: “Tomamos una decisión que sabíamos que era la correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”.

Y en otra el hijo le pregunta directamente a su padre si es un superhéroe. “¿Papá eres un superhéroe? Éramos seis de nosotros y nos llamaban los vengadores”, afirmó.

La escena se da antes de que la tranquilidad de su hogar se vea interrumpida por la llegada de los Cuatro Fantásticos.

El adelanto muestra cómo Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm buscan a Steve Rogers, en un encuentro que conecta a los protagonistas de diferentes franquicias de Marvel.

La amenaza de Doctor Doom obliga a los héroes a dejar de lado sus diferencias y prepararse para un enfrentamiento que pone en peligro varios universos.

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Entre las imágenes más llamativas está el regreso de Thor, interpretado por Chris Hemsworth, junto a personajes como Sam Wilson, Yelena Belova, Shang-Chi, Shuri y Bucky Barnes. Igualmente aparecen integrantes de los X-Men, entre ellos Cíclope, interpretado por James Marsden.

Uno de los momentos destacados sucede cuando el mutante convoca a su equipo con la frase “A mí, mis X-Men”, una referencia directa a una de las expresiones más conocidas de los cómics. El tráiler además deja ver a Gambito, Mística, Bestia y Nightcrawler, además de escenas de combate en contra de los Centinelas.

La producción está dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Su estreno en salas de América Latina está previsto para el 17 de diciembre de 2026, así como en Estados Unidos llegará el 18 de diciembre.