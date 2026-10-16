Excandidata republicana al Congreso dice que Maduro merece la misma pena que el terrorista Nidal Malik Hasan

Nidal Hasan, el exmilitar que asesinó en un atentado terrorista islamita a 13 soldados en una base de Texas, será ejecutado por fusilamiento, pero ya no será transmitido en vivo por streaming. Valentina Gómez, mujer de origen colombiano que fue candidata del partido republicano a la Cámara de Representantes, habló con NTN24 y comparó a Hasan con Maduro y agregó que así mismo debería terminar el narcodictador. “Lo que le tiene que pasar a Nicolás Maduro es lo mismo que le tiene que pasar a Nidal Hasan, quien fue el terrorista musulmán que asesinó a 13 soldado en una estación militar de Texas”, aseveró.