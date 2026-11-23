Juan Sebastián Marroquín Santos, cuyo nombre de pila es Juan Pablo Escobar Henao y quien es hijo de Pablo Escobar, publicó en sus redes sociales un video desde Venezuela en donde realizará un recorrido por varias ciudades.

El hijo del temido narcotraficante, que durante los años 80 y 90 sembró terror en Colombia y llenó de cocaína a Norteamérica y Europa, expresó que estará en Caracas, Maracaibo, Lechería y Valencia.

Marroquín Santos realizará conferencias en las que hablará entre otros temas de la reconciliación y en la que expondrá parte de su vida.

“Venezuela merece un futuro de paz. La historia nos ha enseñado que la violencia nunca puede ser el camino para construir una sociedad mejor. El odio divide, la venganza destruye y la paz comienza cuando somos capaces de elegir algo diferente”, afirmó.

El hijo del capo colombiano afirmó que no pretende “glorificar el pasado”, sino que recuerda otros tiempos “para compartir sus lecciones”. “Mi historia me ha enseñado que siempre es posible cambiar el rumbo, asumir responsabilidades y entender que ser bueno es mejor negocio”.

“Esta semana estaré en Venezuela compartiendo mi testimonio y una reflexión que considero más necesaria que nunca: no heredemos el odio, construyamos reconciliación. No repitamos la historia, aprendamos de ella”, explicó.

Marroquín finalizó su mensaje con un sentido deseo para el país. “Venezuela merece paz, oportunidades y esperanza. Será un honor encontrarnos en mis conferencias”, expresó.

Juan Pablo Escobar Henao nació el 24 de febrero de 1977 en Medellín. Tras la muerte de su padre en diciembre de 1993, cambió de identidad y se radicó en Argentina.

Marroquín es arquitecto, diseñador industrial, escritor y conferencista enfocado en la paz y la reconciliación. También ha escrito obras sobre su tristemente célebre padre.