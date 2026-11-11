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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Amenaza de bomba

Cientos de escuelas fueron evacuadas en Italia, Irlanda e Inglaterra tras amenazas de bomba

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Escuelas evacuadas en Italia - Foto: EFE
Escuelas evacuadas en Italia - Foto: EFE
La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y también contra algunos medios de comunicación sacudió a varios países europeos.

Más de 300 escuelas de toda Italia fueron evacuadas este miércoles tras una serie de falsas amenazas de bomba, informó la prensa local, si bien la primera ministra Giorgia Meloni aseguró que no existe un "peligro concreto".

La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y también contra algunos medios de comunicación sacudió a varios países europeos.

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Estas alertas, sumadas a otros incidentes como los recientes ciberataques contra refrigeradores de supermercados, llevaron a algunos dirigentes y expertos a hablar de una posible guerra híbrida en el continente.

Meloni dijo que había convocado una reunión del gobierno para más tarde, después de que 312 instituciones educativas recibieran las amenazas, según los medios italianos.

"En la actualidad, sobre la base de las comprobaciones realizadas, no ha surgido ningún elemento que sugiera que exista un peligro concreto", dijo la dirigente en Facebook.

"Los avisos, en cambio, parecen estar vinculados a una estrategia destinada a generar alarma y preocupación", agregó.

Varias escuelas de Reino Unido e Irlanda recibieron amenazas de bomba falsas que, en algunos casos, llevaron a evacuar los centros.

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En Italia, Antonello Giannelli, presidente de la asociación de directores de escuela ANP, dijo que las amenazas eran "claramente falsas".

"Este episodio muestra hasta qué punto la irresponsabilidad (...) puede causar daños y perturbaciones a gran escala", denunció.

"Esperamos que pronto se arroje plena luz sobre el origen de estas amenazas y que se identifique a los responsables", declaró.

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