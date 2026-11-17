El DT de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, respondió los cuestionamientos del exfutbolista Romário, quien pidió su salida del cargo después de la derrota 3-2 frente a Japón en un partido amistoso.

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En esa línea, el entrenador italiano reconoció que el rendimiento de la 'verdeamarela' todavía está por debajo de las expectativas.

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Además, sostuvo que el combinado brasileño necesita trabajar más para recuperar el protagonismo internacional.

"Es un trabajo nuevo, me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero mi valoración es que no es suficiente", expresó Ancelotti durante una reciente rueda de prensa.

Tras el tropiezo ante Japón, Romário criticó la continuidad de 'Carletto', aunque este respondió que respeta la libertad de opinión.

"Romario dio su opinión y todo el mundo tiene derecho a decir mentiras, verdades o disparates. La verdad es que Romario habla mucho y está en su derecho", manifestó Ancelotti.

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A pesar del revés ante el conjunto nipón, este martes Brasil consiguió una contundente victoria por 7-0 frente a Singapur.

En ese encuentro, Vinícius Júnior destacó con tres anotaciones, mientras que Endrick aportó un gol y una asistencia.

Estevão también tuvo una actuación destacada al participar en tres goles, con una anotación y dos asistencias.

Por su parte, el delantero Rayan, actualmente vinculado al Bournemouth, completó la goleada.

A pesar del resultado favorable, la victoria todavía no despeja las dudas sobre la gestión de Ancelotti.