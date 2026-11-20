Después de conquistar las montañas más altas de los siete continentes y hacer historia en el montañismo colombiano, Margarita Moreno enfrenta un nuevo desafío que pondrá a prueba su resistencia física y mental. Esta vez, la deportista cambió las grandes alturas por las extensiones heladas de la Antártida, donde participa en The Last Desert 2026, una competencia de ultradistancia que reúne a corredores de diferentes países en uno de los territorios más extremos del planeta.

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La carrera, organizada por RacingThePlanet, se desarrolla entre el 16 y el 20 de noviembre y contempla varias etapas sobre terrenos de nieve y hielo, con temperaturas extremas y condiciones meteorológicas cambiantes. El recorrido acumulado puede alcanzar los 250 kilómetros, dependiendo de las condiciones climáticas y logísticas de la prueba.

Este desafío representa un nuevo capítulo en una trayectoria deportiva que combina montañismo de altura, carreras de larga distancia y exploración de algunos de los lugares más difíciles del mundo. Además, supone su regreso a la Antártida, cuatro años después de protagonizar otra hazaña en este continente.

La historia de Margarita está marcada por retos que pocos deportistas se atreven a enfrentar. Su recorrido por las Siete Cumbres incluyó el Kilimanjaro, en África; el Elbrús, en Europa; el Aconcagua, en Sudamérica; el monte Vinson, en la Antártida; el Denali, en Norteamérica, y la pirámide de Carstensz, en Oceanía.

Cabe resaltar que, en mayo de 2025, Moreno alcanzó la cima del Everest, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en la primera mujer colombiana en completar el desafío de las Siete Cumbres. Sin embargo, su hazaña no terminó allí: durante la misma expedición también conquistó el Lhotse, de 8.516 metros, logrando dos ascensos por encima de los 8.000 metros en apenas 28 horas.

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Margarita Moreno regresa a la Antártida cuatro años después de conquistar el monte Vinson, el 16 de diciembre de 2022, cuando se convirtió en la primera mujer colombiana en escalar la montaña más alta de ese continente. Esta vez, su objetivo es diferente: enfrentar las condiciones extremas del territorio austral desde otra disciplina, la ultradistancia.

"Asumo este desafío con preparación, alegría y humildad, pero, sobre todo, con muchísimo respeto por todo lo que viene", expresó la deportista.

De conquistar las cumbres más altas del planeta a recorrer los paisajes helados del continente austral, Margarita Moreno continúa ampliando sus desafíos deportivos y llevando el nombre de Colombia a escenarios internacionales en los que la resistencia física y mental resulta fundamental.