Robert Pattinson es el nuevo James Bond: el actor de la famosa saga Crepúsculo asumirá el reto de convertirse en el agente 007

Tras meses de incertidumbre sobre quién sería el encargado de continuar con el legado del icónico personaje de James Bond, finalmente se conoció el nombre de su nuevo intérprete. Se trata de Robert Pattinson, el actor británico que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la saga 'Crepúsculo' y que posteriormente asumió el papel de Batman en las producciones de DC.

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El anuncio fue realizado por Amazon MGM Studios y también se dio a conocer a través de la cuenta oficial de James Bond, identificada como @007. La publicación estuvo acompañada de imágenes del actor sosteniendo un arma y luciendo el tradicional traje formal del agente secreto. Uno de los mensajes que acompañó la presentación fue: "Robert Pattinson es James Bond", poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro de la franquicia.

Tras conocerse la decisión, los productores Amy Pascal y David Heyman se pronunciaron sobre la elección del británico y aseguraron que el personaje estará en buenas manos.

"James Bond es uno de los personajes más queridos, inspiradores, icónicos y, a la vez, enigmáticos de la literatura y el cine. El legado de este personaje está en buenas manos con Robert Pattinson", expresaron.

Asimismo, destacaron sus capacidades interpretativas y la posibilidad de darle una nueva identidad al agente 007.

"Su audacia como actor, su capacidad para reírse de sí mismo y su habilidad para reinventarse constantemente lo convierten en el Bond perfecto para nuestros tiempos", agregaron.

El propio Pattinson también reaccionó a su elección y manifestó el agradecimiento que siente por recibir uno de los papeles más reconocidos del cine.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto", expresó.

La próxima producción estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, cineasta con quien Pattinson ya trabajó en la franquicia de 'Dune'. El director también celebró la decisión y aseguró que el británico tiene las condiciones para darle una nueva personalidad al personaje.

"Estábamos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007. Me llena de alegría dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Él posee el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu totalmente nuevo. ¡No veo la hora de empezar!", manifestó Villeneuve.

¿Qué pasará con Batman y quiénes han interpretado a James Bond?

Una de las preguntas que ha surgido tras la confirmación tiene que ver con el futuro de Pattinson como Batman. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que indique que el actor abandonará al superhéroe de DC. De hecho, Amazon MGM Studios confirmó que actualmente se encuentra en producción 'The Batman Part II', la secuela de la película estrenada en 2022.

Por ahora, tampoco se ha anunciado una fecha oficial de estreno para la primera película de Pattinson como el agente 007. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', mientras que Amy Pascal y David Heyman asumirán la producción. La filmación se espera para 2027, aunque todavía no se ha confirmado una fecha de inicio.

Cabe resaltar que, con esta elección, Pattinson se convierte en el séptimo actor que interpreta a James Bond en las películas oficiales de la franquicia. Antes de él estuvieron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con 'Sin tiempo para morir'.