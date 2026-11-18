El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, compartió en una publicación en X el video del momento en el que alias ‘Primo Gay’, presunto cabecilla del Clan del Golfo recientemente capturado, fue trasladado a la cárcel La Picota no sin antes ser obligado a cortarse el cabello.

De la Espriella, en su mensaje, advirtió que nunca le ha violado los derechos a ninguno de los capturados en las operaciones que, bajo su gobierno, se han puesto en marcha.

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“Aquí tienen a alias ‘Primo Gay’, capturado, procesado y motilado”, afirmó el presidente en un mensaje que acompañó del video.

Además, dijo que, en Colombia, tras su juramentación y su fuerte arremetida contra grupos criminales, “el miedo está cambiando de bando”

“Las capturas y los operativos continuarán hasta que cada bandido entienda que la autoridad del Estado se respeta y que sus crímenes no quedarán impunes. A los criminales les caerá todo el peso de la ley”, afirmó.

De la Espriella se defendió de esa manera luego de que un juez ordenara investigar las circunstancias que rodearon la presentación pública de ‘Primo gay’ y las actuaciones posteriores a su aprehensión.

Incluso, compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que esta examine si de la Espriella se extralimitó por sus dichos durante la captura en la que estuvo presente.

El presidente Abelardo de la Espriella aterrizó en Montería, la semana pasada, para encarar a ‘Primo Gay’, en medio de su captura.

Entre tantas cosas, le recordó el prontuario criminal que deberá enfrentar ante la justicia y le advirtió que será uno de los habitantes del ‘buque cárcel’ que construirá su administración.

“Esta porquería es Primo Gay”, fue la primera frase que lanzó De la Espriella cuando la cúpula de las Fuerzas Militares le presentó al delincuente que, por más de diez años, habría aterrorizado a los habitantes del departamento con masacres, homicidios, secuestros y cobro de extorsiones.