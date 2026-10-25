Regreso María Corina Machado Programa: El Informativo "Habría entrado por Colombia": esta sería la ruta de María Corina Machado hasta llegar a Caracas octubre 25, 2026 Por: Redacción NTN24 La Premio Nobel de la Paz tendría definida su ruta para llegar hasta la capital de Venezuela. También le puede interesar Regreso María Corina Machado "Habría entrado por Colombia": esta sería la ruta de María Corina Machado hasta llegar a Caracas María Corina Machado "Lo ideal sería que Delcy y Diosdado fueran a acompañar a Maduro en la cárcel": eurodiputado celebró la vuelta de María Corina a Venezuela y pidió el regreso de la democracia Regreso María Corina Machado Así se encuentra Caracas tras el regreso de María Corina Machado este domingo a Venezuela: "Nos devuelve la esperanza" Regreso María Corina Machado Marco Rubio confirma que Gobierno Trump respalda el regreso de Machado a Venezuela: "es el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EE. UU." Iván Duque "Va a ser fundamental en las negociaciones con EE. UU.": expresidente Iván Duque sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela María Corina Machado "Impresionante; cambia todo": Cayetana Álvarez de Toledo sobre futuro en Venezuela tras el regreso de María Corina Machado Compartir en: