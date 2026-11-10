"No inventen payasadas, es una falta de respeto": Lucero responde a rumores de reconciliación con su exesposo Manuel Mijares

La cantante mexicana Lucero reaccionó al rumor que hablaba de la supuesta reconciliación sentimental con su exesposo, el también cantante Manuel Mijares.

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Las especulaciones circularon en redes sociales mediante la portada de una reconocida revista especializada en entretenimiento.

La imagen mostraba a ambos artistas juntos y estaba acompañada del titular "Nos arrepentimos del divorcio".

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No obstante, según trasciende se trataba de un montaje elaborado con inteligencia artificial (IA).

La artista reaccionó con molestia a la circulación del contenido y utilizó sus redes sociales para desmentir la supuesta reconciliación.

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“¡Qué estupidez hacer cosas falsas! ¿Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente", expresó Lucero.

"No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto", añadió.

Al margen de la presunta 'fake news', vale mencionar que Lucero y Mijares mantienen una relación cercana, pues comparten proyectos profesionales y conservan un vínculo familiar por sus hijos José Manuel y Lucerito.