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"No inventen payasadas, es una falta de respeto": Lucero responde a rumores de reconciliación con su exesposo Manuel Mijares

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Lucero, cantautora y actriz mexicana - Foto: EFE
Lucero, cantautora y actriz mexicana - Foto: EFE
Las especulaciones circularon en redes sociales mediante la portada de una reconocida revista especializada en entretenimiento.

La cantante mexicana Lucero reaccionó al rumor que hablaba de la supuesta reconciliación sentimental con su exesposo, el también cantante Manuel Mijares.

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Las especulaciones circularon en redes sociales mediante la portada de una reconocida revista especializada en entretenimiento.

La imagen mostraba a ambos artistas juntos y estaba acompañada del titular "Nos arrepentimos del divorcio".

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No obstante, según trasciende se trataba de un montaje elaborado con inteligencia artificial (IA).

La artista reaccionó con molestia a la circulación del contenido y utilizó sus redes sociales para desmentir la supuesta reconciliación.

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“¡Qué estupidez hacer cosas falsas! ¿Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente", expresó Lucero.

"No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto", añadió.

Al margen de la presunta 'fake news', vale mencionar que Lucero y Mijares mantienen una relación cercana, pues comparten proyectos profesionales y conservan un vínculo familiar por sus hijos José Manuel y Lucerito.

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