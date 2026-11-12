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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Microsoft se pronuncia tras masiva caída de Outlook que completa horas y revela preocupante motivo: "Servidores inesperadamente quedaron no disponibles"

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Microsoft Logo-Foto: EFE
Microsoft Logo-Foto: EFE
La compañía indicó que está probando un cambio de configuración para abordar un problema que está “causando que los servidores fallen”.

La cuenta oficial de Microsoft para actualizaciones sobre ciertos incidentes de servicios de Microsoft 365 se pronunció en X sobre la caída del servicio de correo de Outlook que este jueves afecta a millones de personas en las Américas.

“Hemos determinado que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones, lo que probablemente está contribuyendo a los errores de conectividad”, expresó.

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Microsoft precisó que esa alta carga tiene detrás un motivo que luce preocupante pues lo definió de inesperado, aunque sin hablar de hackeos.

“Hemos determinado que la carga elevada no está impulsada por un aumento en el tráfico, sino por un número de servidores que están inesperadamente no disponibles; lo que está sobrecargando la infraestructura restante. Estamos trabajando para devolverlos de manera segura al servicio”, expresó.

En uno de sus últimos mensajes, este jueves, sobre la masiva caída, la compañía indicó que está probando un cambio de configuración para abordar un problema que está “causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles”.

“En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando su salud a medida que regresan al servicio”, precisó.

Este jueves el sitio web Downdetector reportó decenas de miles quejas de usuarios que indican que el servicio de correo Microsoft Outlook está caído en Estados Unidos y varios países del mundo, incluido Colombia.

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Microsoft 365, Copilot y la tienda Microsoft también reportan caídas para miles de usuarios.

Microsoft de hecho indicó que el problema puede afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región.

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