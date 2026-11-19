La jornada de Paro Nacional en Colombia avanza, al menos en Bogotá, con varios incidentes este jueves 19 de noviembre.

Al menos dos choques han tenido agentes del Esmad con manifestantes en inmediaciones de la transitada carrera séptima de Bogotá, una de las principales arterias de la ciudad que conecta el norte con el centro.

El lugar en donde se presentaron los choques mas duros fue en la zona comprendida entre calle 43 y calle 46 de la popular avenida bogotana. Entre tanto, sobre la carrera 7 con calle 67, unos manifestantes vandalizaron buses del servicio de transporte público de la capital colombiana.

Más temprano el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, mientras sectores de oposición, sindicatos y organizaciones sociales iniciaban una nueva jornada de movilizaciones nacionales contra su Gobierno, realizó un recorrido por las calles de Bogotá y envió un mensaje claro a través de sus redes sociales y un video.

El mandatario afirmó que la ciudad transcurría con normalidad, invitó a los ciudadanos a salir y desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad y reiteró que el Gobierno y la Fuerza Pública se encuentran desplegados a lo largo del territorio nacional para garantizar la seguridad, el orden público y la libre movilidad.

“Durante mi recorrido por Bogotá constaté que la ciudad transcurre con normalidad. Invito a los ciudadanos a salir con tranquilidad y desarrollar sus actividades cotidianas. El Gobierno y la Fuerza Pública están presentes y desplegados para garantizar la seguridad, el orden público y la libre movilidad de los colombianos”, indicó.

Del mismo modo, el presidente aseguró que respeta la protesta pacífica, pero que no permitirá los bloqueos.

Además de Bogotá, sectores vinculados a la oposición en Colombia convocaron marchas en Cali, Barranquilla y Medellín. De hecho, el expresidente Gustavo Petro llegó a la capital de Valle del Cauca para liderar desde allí una de las movilizaciones.