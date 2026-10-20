NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Escándalo
Programa: La Noche

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Para el senador se trata de "un megaconcierto criminal" que viene "directo de Gustavo Petro".

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