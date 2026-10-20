Escándalo Programa: La Noche "Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez octubre 20, 2026 Por: Redacción NTN24 Para el senador se trata de "un megaconcierto criminal" que viene "directo de Gustavo Petro". También le puede interesar Escándalo "Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez Movilizaciones "Que el mundo entero lo vea": Machado envió contundente mensaje en apoyo a las movilizaciones Escándalo Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro Incautación "Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena Régimen cubano Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet" Perkins Rocha María Constanza Cipriani sobre su esposo Perkins Rocha: “no digo que esté bien, porque no lo está” Compartir en: