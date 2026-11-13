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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Reportan que los servicios de Microsoft y Outlook comienzan a restablecerse paulatinamente tras caída mundial que duró más de 18 horas

noviembre 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Logo de Microsoft - Foto: EFE
Logo de Microsoft - Foto: EFE
Los usuarios han informado sobre la reanudación de los servicios de correo electrónico, principalmente.

Este viernes han comenzado a restablecerse los servicios de Microsoft y Outlook que sufrieron caídas durante el viernes y tuvieron una duración de más de 18 horas.

De acuerdo con lo informado por varios usuarios en diferentes partes del mundo, el servicio de correo de Outlook está siendo restablecido y algunas personas ya están logrando ingresar a sus bandejas de entrada.

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Cabe resaltar que la empresa tecnológica de Estados Unidos negó un ciberataque y entre tanto explicó que la caída se produjo por sobrecarga en los servidores.

La avería se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en decenas de países y territorios, no obstante, el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector ha informado en las últimas horas una disminución en el reporte de fallas.

Esta incidencia global, que empezó el jueves debido a una "carga elevada" en su infraestructura, afectó especialmente a su servicio de correo Outlook, y también a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

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Microsoft indicó el viernes por la mañana que "el tráfico se está restableciendo gradualmente" y que estaban observando "mejoras", aunque no precisó un plazo para el retorno a la normalidad.

 

 

 

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