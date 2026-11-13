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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio anunció que tres estructuras criminales de Guatemala fueron designadas por EE. UU. como terroristas por sus nexos con carteles mexicanos

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio | Foto: EFE
El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza participan en el transporte y la exportación de drogas ilícitas para financiar actividades criminales y violentas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra tres organizaciones criminales de Guatemala, señaladas por sus vínculos con carteles mexicanos y su participación en el tráfico internacional de drogas. El anuncio fue realizado este viernes 13 de noviembre por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó que la Administración de Donald Trump tomó acciones contra Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Rubio aseguró que estas estructuras mantienen estrechas relaciones con organizaciones narcotraficantes de México y que sus actividades permiten movilizar sustancias ilícitas para financiar otras acciones delictivas.

La Administración Trump está imponiendo designaciones terroristas a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza. Estos tres grupos guatemaltecos tienen profundos vínculos con carteles mexicanos y ayudan a trasladar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal”, escribió el funcionario.

Asimismo, el secretario de Estado advirtió que Washington mantendrá su ofensiva contra estas organizaciones. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos nunca dejará de luchar contra los narcoterroristas violentos y sus aliados políticos que inundan nuestra nación con drogas mortales”, agregó.

Sin embargo, las medidas adoptadas tienen diferencias jurídicas. El Departamento de Estado incluyó a Los Lorenzana en las categorías de Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Por su parte, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso la designación SDGT contra Los Huistas y Los Mendoza.

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Estas decisiones contemplan el bloqueo de bienes e intereses financieros que estén bajo jurisdicción estadounidense, así como restricciones a las transacciones con las estructuras sancionadas. En el caso de Los Lorenzana, la clasificación como organización terrorista extranjera también permite perseguir penalmente a quienes les proporcionen apoyo material.

Las tres organizaciones tienen antecedentes relacionados con el narcotráfico en Centroamérica. Los Huistas, por ejemplo, operan principalmente en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, cerca de la frontera con México, y han sido señalados por facilitar el traslado de cocaína, metanfetaminas y heroína mediante conexiones con el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación.

De hecho, cabe resaltar que Estados Unidos ya había sancionado a esta estructura en marzo de 2022. Además, en abril de 2026 fue capturado en San Diego, California, Eugenio Darío Molina López, alias 'Don Darío', señalado como uno de sus principales cabecillas y por quien Washington ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares.

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