Cristiano Ronaldo es, sin duda, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. El atacante portugués fue el protagonista de una rivalidad inigualable con Lionel Messi cuando ambos jugaban en el fútbol español.

Actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, Ronaldo continúa demostrando todo su potencial con 42 años.

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No obstante, el legado de Ronaldo no parece tener final, su hijo, Cristiano Junior, se perfila como el gran sucesor de su prestigio en el mundo del fútbol.

Recientemente, Cristiano Junior, que juega en las inferiores del Al-Nassr, anotó un golazo con el que trajo al recuerdo las mejores épocas de su padre.

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El también atacante anotó doblete en el torneo sub-17 entre el Al Nassr y el Al Ittihad. Uno de los tantos fue de tiro libre y trajo a colación la forma de ejecutar y celebrar de su padre.

En las imágenes se observa al primogénito del ex Real Madrid pararse frente a la pelota, antes de ejecutar, de forma idéntica a como lo hacía su padre con las piernas ligeramente abiertas.

Además, en la celebración, Cristiano Junior hizo un gesto con la mano formando la letra M que, según algunas versiones, hace referencia al objetivo de los mil goles que tiene el ex Juventus.

Incluso, Ronaldo ya había celebrado así en algunas ocasiones, por lo que todo parece indicar que se trata de un claro mensaje hacia su padre.

El hijo de Ronaldo también anotó a los 14 minutos, tras un disparo dentro del área.