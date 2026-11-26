El partido entre el Besiktas de Turquía y Hapoel Beer Sheva de Israel, que se jugó en Georgia por motivos de seguridad, fue suspendido tras unos duros incidentes en las gradas.

Las imágenes captaron los instantes en que la policía se enfrentaba con los aficionados del Besiktas que, pese a que el partido se disputaba en Georgia, estaban en condición de local.

Las cámaras captaron cuando los aficionados lanzaron sillas a los agentes de Georgia quienes, a su vez, activaron mangueras de agua para dispersar a los hinchas. Además, hay denuncias por el supuesto uso de gas pimienta en el escenario.

VEA TAMBIÉN Revelan nuevas imágenes de león suelto deambulando en la capital de Turquía: autoridades completan más de 24 horas sin encontrarlo o

Varios equipos de la Süper Lig turca condenaron la intervención de las fuerzas de seguridad contra los aficionados del Besiktas en Georgia, al tiempo que criticaron a la UEFA por negar a los equipos turcos el derecho a disputar partidos contra equipos israelíes en su propio país, según informó la Agencia Anadolu.

El Trabzonspor fue el primero en mostrar su apoyo al Besiktas. “No aceptamos que se prive a los equipos turcos del derecho a jugar sus partidos como locales en su propio país y ante su afición cuando se enfrentan a equipos del Estado ocupante de Israel”, declaró el club en un comunicado.

El Fenerbahçe declaró que “el uso de fuerza desproporcionada contra los aficionados del Besiktas, quienes, como todo ciudadano turco que considera la solidaridad con los oprimidos una responsabilidad humanitaria, expresaron su apoyo al pueblo palestino, es inaceptable”.

El Galatasaray también condenó la intervención desproporcionada y pidió a la UEFA que “ponga fin a sus prácticas que se desvían del principio de igualdad e implican un doble rasero hacia nuestros clubes”.

VEA TAMBIÉN Tras goleada del Barcelona sin Lamine Yamal así quedó la tabla de posiciones de la Champions League o

El partido, tras los incidentes, se reanudó en medio de una tensión latente dentro y fuera del estadio.