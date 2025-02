Hija de Edmundo González dio con el centro de reclusión de su esposo: "Aunque no te he visto y no sé cómo estás, ya sé dónde estás"

Tras casi 50 días de la detención arbitraria de, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, su esposa Mariana González indicó que ya tiene conocimiento del centro de reclusión donde permanece encarcelado desde el pasado 7 de febrero, sin embargo, no dio detalles al respecto.

"Te encontré Rafa. Ha sido un vía crucis muy duro. Aunque no te he visto y no sé cómo estás, ya sé dónde estás. Eres inocente. Tú no has cometido delito alguno. Voy a luchar por tu libertad y serás un hombre libre. Dios y la virgen están siempre con nosotros y con nuestros niños", escribió González de Tudares en sus redes sociales.

Este domingo difundió un comunicado donde denunció que a su esposo no se le ha permitido recibir visitas de familiares que puedan constatar su integridad física y su estado de salud, lo que, afirmó, constituye una violación de sus derechos humanos según la Constitución y tratados internacionales.

Además señaló que el 20 de febrero que Tudares habría sido presentado ante el juez Edward Briceño, del Tribunal Primero de Primera Instancia con Jurisdicción sobre Terrorismo, donde sería imputado por los mismos delitos de su suegro, como usurpación de funciones y conspiración.

Las autoridades aún no han declarado sobre el hecho.