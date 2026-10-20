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Martes, 20 de octubre de 2026
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Santiago de Chile

Importante capital latinoamericana registra el octubre más lluvioso de su historia por el fenómeno de El Niño

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lluvias en Santiago de Chile - Foto: EFE
Lluvias en Santiago de Chile - Foto: EFE
Las recientes lluvias, inusuales en esta época en la zona central del país, se dan en medio de este evento climático que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico.

El fenómeno de El Niño ha causado emergencias climáticas en distintas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica.

Recientemente, se conoció que una importante ciudad latinoamericana registró su mes más lluvioso de la historia.

Se trata de la capital chilena, Santiago, que registró su octubre más lluvioso desde que se tiene registro hace más de un siglo debido al fenómeno climático El Niño, que científicos prevén como el más intenso en décadas, informó este martes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Las recientes lluvias, inusuales en esta época en la zona central del país, se dan en medio de este evento climático que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico, y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta.

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Llevamos "108 milímetros (de lluvia) solamente en octubre" hasta el momento y el récord "era 1930 con 102 milímetros" para todo el mes, explicó Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la estatal DMC.

Las autoridades meteorológicas llevan registro desde 1914.

Temporales recientes han causado inundaciones en algunas zonas de la capital con imágenes devastadoras de calles totalmente inundadas.

El gobierno suspendió las clases escolares de este martes por riesgo de más inundaciones.

Esto "está directamente relacionado con el fenómeno de El Niño", agrega Zúñiga.

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El experto explica que cuando la superficie del mar aumenta su temperatura en 0,5°C por tres meses en el Pacífico ecuatorial, se considera que está presente el fenómeno.

"En esta oportunidad hablamos de cuatro o cinco grados" por encima de la media en las aguas de Chile, "por eso se habla de un 'Súper Niño' histórico", causante de estos temporales.

Según la ONU, este podría ser El Niño más intenso desde hace medio siglo.

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