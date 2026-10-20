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Presupuesto General De La Nacion

Congreso de Colombia aprueba presupuesto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella y proyecta grave déficit fiscal

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Después de casi 20 horas de discusión, en la madrugada ambas cámaras dieron luz verde a un presupuesto equivalente a unos 201.000 millones de dólares.

El Congreso de Colombia aprobó este martes el presupuesto para 2027, en un claro respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella, pero proyectó un déficit fiscal que estará entre los más altos de la región.

Después de casi 20 horas de discusión, en la madrugada ambas cámaras dieron luz verde a un presupuesto equivalente a unos 201.000 millones de dólares presentado por el gobierno, que prometió recortes en el tamaño del Estado y austeridad.

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La aprobación supone la primera victoria legislativa de De la Espriella desde que asumió el poder el 7 de agosto.

Pero la oposición criticó su impacto en el empleo, los sectores más pobres y el pacto de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC.

Además, proyecta un déficit fiscal para el próximo año de 9,4% del PIB, similar al de Brasil, que es el más alto de Latinoamérica.

"Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. (...) Mi reconocimiento especial por su patriotismo", escribió De la Espriella en X.

El monto contempla recortes para varias entidades, entre ellas el tribunal surgido del acuerdo de paz y encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado, que verá reducida su financiación en unos 57,5 millones de dólares respecto de unos 235 millones del presupuesto anterior (-24%).

Del total de los recursos aprobados, unos 124.500 millones de dólares se destinarán a gastos de funcionamiento.

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"Tenemos que aceptar un recorte en la inversión y necesitamos un entorno de austeridad", afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante el debate.

El gobierno no ha detallado qué gastos planea reducir, aunque se comprometió a presentar en los próximos tres meses una iniciativa legislativa para disminuir el gasto público en 2,2% del PIB.

También se aprobaron unos 1.236 millones de dólares para la atención y prevención de desastres tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

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