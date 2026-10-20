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Martes, 20 de octubre de 2026
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China

Corea del Norte difunde imágenes de Kim Jong-un en medio de rumores sobre su supuesta muerte

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un | Foto: AFP
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un | Foto: AFP
El rumor sobre su supuesta muerte surgió a raíz de una publicación en X de un disidente chino residente en Estados Unidos, quien aseguró, sin presentar pruebas, que el mandatario había entrado en coma y fallecido después de ser trasladado a Pekín.

Las versiones difundidas en redes sociales sobre una presunta hemorragia cerebral de Kim Jong-un han reavivado las dudas sobre su estado de salud y las posibles alternativas de sucesión al frente de Corea del Norte.

El rumor sobre su supuesta muerte surgió a raíz de una publicación en X de un disidente chino residente en Estados Unidos, quien aseguró, sin presentar pruebas, que el mandatario había entrado en coma y fallecido después de ser trasladado a Pekín.

En el mismo mensaje, afirmó que China habría enviado 9.000 militares a Pionyang ante la posibilidad de una crisis política.

Aunque no se han presentado pruebas médicas, registros oficiales ni fotografías verificadas de manera independiente que respalden estas afirmaciones, la información comenzó a circular en distintos medios internacionales.

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En medio de la controversia, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) publicó imágenes que atribuyó a esta semana, en las que Kim Jong-un aparece acompañado de su hija, Kim Ju-ae, durante una visita a la Exhibición Nacional de Ropa y Calzado 2026, celebrada en Pionyang. Sin embargo, no ha sido posible corroborar de forma independiente la autenticidad ni la fecha exacta de las fotografías.

Ante la difusión de los rumores, figuras vinculadas al Gobierno norcoreano han cuestionado la veracidad de las informaciones. Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Corea del Norte para las relaciones culturales, calificó las versiones de falsas y las relacionó con presuntas campañas de desinformación de origen chino.

Por otro lado, las autoridades de Corea del Sur habían señalado que, aunque el peso de Kim Jong-un, estimado en unos 140 kilogramos, podría representar un factor de riesgo cardiovascular, las evaluaciones del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano realizadas a finales de septiembre no encontraron señales de un deterioro grave de su salud.

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