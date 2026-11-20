Así se sintió el fuerte temblor de Perú en varias ciudades de Colombia y Ecuador
El temblor de 6,9 de magnitud en Lima, Perú, este viernes 20 de noviembre, también se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia y Ecuador.
En Bogotá, el temblor se sintió en varios edificios e incluso obligó a los residentes a evacuar.
Algunos residentes de edificios altos sintieron el movimiento telúrico y se vieron obligados a evacuar.
Principalmente, el sismo de Perú se sintió en la zona occidental y norte de la capital colombiana.
En otras ciudades como Medellín e Ibagué, los usuarios también reportaron haber sentido el sismo.
En la capital ecuatoriana, Quito, el sismo también se sintió con fuerza, según reportaron los ciudadanos.
El sismo en Perú tuvo epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una magnitud de 6,7, según reportaron las autoridades locales.