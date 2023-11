Informe de Human Rights Watch habla del drama de los migrantes que pasan el tapón del Darién y plantea algunas soluciones a este problema

“‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, así titula Human Rights Watch su último informe publicado sobre el alcance y el drama de la crisis migratoria en las Américas.

Cinco investigadores, durante más de un año, han investigado y se han adentrado en uno de los puntos más críticos de esos flujos migratorios que buscan el norte del continente: el territorio que conecta Panamá con Colombia, y América Central con Sudamérica.

El llamado Tapón del Darién es conocido como una de las zonas más peligrosas de la región y una de las de más difícil para tránsito –solo hay caminos enlodados; no hay carreteras– en la que, quienes se adentran, se exponen a riesgos, abusos y el crimen organizado.

El informe detalla las trágicas experiencias de quienes atraviesan esta región y responsabiliza de ese tránsito a las que llama «políticas migratorias fallidas» de Estados Unidos.

Para hablar del informe sobre el tapón del Darién, se conectó en Cuestión de Poder Juan Pappier, investigador de la organización Human Rights Watch, es su subdirector interino para la división de las Américas y es uno de los autores del informe.

“El hallazgo principal de este informe es el impacto que han tenido las políticas que promueve Estados Unidos en los migrantes que cruzan al Darién. Antes, muchos venezolanos, haitianos y migrantes en general con mucho trabajo lograban volar a México para buscar asilo o protección en Estados Unidos, pero debido a las políticas que promueve EE. UU., México y Centroamérica empezó a exigir visado y a estas personas se les hace difícil conseguir pasaporte y más una visa, entonces estas personas no ven otro camino para solicitar asilo o protección en USA que cruzar el tapón del Darién”, comentó el ivitado.

“Esto no se trata de quién tiene la culpa, aquí la evidencia es que esta política migratoria no funciona porque no reduce el flujo de migrantes y porque lo que hace es aumentar los peligros a los que se exponen estas personas, en el informe presentamos recomendaciones sobre cómo enfrentar el problema y creemos que para solucionarlo se requiere una respuesta regional coordinada”, agregó Pappier.