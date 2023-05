Inundaciones en Italia provocan la muerte de nueve personas y la suspensión del Gran Premio de Fórmula 1

Las fuertes lluvias y las inundaciones que han afectado al norte de Italia provocaron la muerte de varias personas y obligaron a cancelar el Gran Premio de Fórmula 1 que se desarrollaría este fin de semana en el país.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la región de Emilia-Romaña nueve personas perdieron la vida por cuenta de las inundaciones que arrasaron localidades enteras.

VEA TAMBIÉN Los efectos del inesperado encuentro de Shakira con Tom Cruise en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami o

En esta zona, las calles se vieron sumergidas bajo el agua tras fuertes precipitaciones, dejando a muchos ciudadanos atrapados y obligados a refugiarse en los tejados de sus casas.

Según informó el Ministerio de Protección Civil, alrededor de 50.000 personas se quedaron sin electricidad y unas 5.000 fueron evacuadas con ayuda de lanchas neumáticas y helicópteros.

"Nada será como antes, porque este proceso de tropicalización que está subiendo de África afecta ahora también a Italia", indicó el ministro Nello Musumeci.

Ante este panorama, el Gran Premio de Fórmula 1, previsto para desarrollarse en Emilia-Romaña durante el viernes y el domingo, tuvo que ser cancelado.

"Después de las conversaciones entre Formula One (...) las autoridades competentes, entre ellas los ministros afectados (...) el presidente de la región Emilia-Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tomó la decisión de que el Gran Premio no tendrá lugar en Imola", anunció el promotor de la F1, Formula One.

VEA TAMBIÉN Papa Francisco hizo llamado ante la preocupante disminución de la tasa de natalidad en Italia y Europa o

Sin precisar si la carrera será reprogramada de aquí a final de temporada, el representante del certamen deportivo indicó que "es una decisión responsable debido a la situación que viven las ciudades y pueblos de la región".

"No sería justo incrementar la presión sobre las autoridades locales y los servicios de intervención en un periodo difícil", añadió.