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Martes, 20 de octubre de 2026
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Italia

Italia desplegará a 500 militares en Milán con poderes policiales tras los graves disturbios y saqueos en la capital

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Manifestantes se enfrentan a la policía durante la protesta en Milán-Foto EFE
Manifestantes se enfrentan a la policía durante la protesta en Milán-Foto EFE
El Consejo de Ministros aprobó poderes policiales temporales para las tropas tras dos jornadas de violentos enfrentamientos que dejaron decenas de agentes heridos y cuantiosos daños materiales.

El Gobierno de Italia se apresta a movilizar este martes a 500 efectivos militares en la ciudad de Milán, como respuesta directa a los saqueos y enfrentamientos callejeros registrados durante el fin de semana entre la fuerza pública y manifestantes que realizaban protestas contra el incremento en el costo de la vida.

Está previsto que el Consejo de Ministros dé luz verde al despliegue extraordinario y otorgue facultades operativas de carácter policial a las tropas, con la autorización para colaborar de manera estrecha con las autoridades de seguridad en las zonas urbanas más afectadas por las revueltas.

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Los violentos incidentes, protagonizados por estudiantes, agricultores y transportistas durante el sábado y el domingo, derivaron en la detención de centenares de alborotadores, lesiones a decenas de policías y daños materiales en establecimientos de lujo ubicados en la capital financiera del país.

“Se trata de matones que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes”, denunció la primera ministra Giorgia Meloni al condenar los actos vandálicos y ratificar que el derecho a la manifestación no ampara la destrucción urbana.

El paquete de medidas gubernamentales evaluado por el gabinete también contempla restricciones a las reuniones públicas, la flexibilización en los protocolos de detención para menores infractores y sanciones más severas para los padres, con la finalidad de frenar la escalada de violencia desatada durante las protestas.

La intervención del Ejército en el orden interno subraya la firmeza del Ejecutivo italiano frente a las alteraciones graves de la seguridad ciudadana, en un intento de sofocar con militares los disturbios por el encarecimiento de los bienes básicos.

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Con esta decisión, el refuerzo de la autoridad estatal en los centros urbanos busca restaurar el rigor institucional y proteger el patrimonio comercial ante la persistencia de las tensiones sociales.

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