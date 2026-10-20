Francia empieza a juzgar a los detenidos durante disturbios y anuncia nuevos toques de queda

Los tribunales franceses empezaron a juzgar a los detenidos durante los disturbios del fin de semana, mientras el gobierno anunció una nueva noche de toques de queda este martes para acabar de retomar el control.

La segunda mayor economía de la Unión Europea vivió el sábado algunos de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, apenas seis meses antes de que el país elija al sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron.

Las imágenes de enfrentamientos, de edificios públicos incendiados y de saqueos de tiendas dieron la vuelta al mundo, por lo que varios países, entre ellos Estados Unidos, China y Alemania, llamaron a la vigilancia a sus ciudadanos en Francia.

Las autoridades, que se encuentran bajo presión acusadas de haber desplegado un insuficiente dispositivo policial, decretaron el lunes toques de queda nocturnos en barrios de ciudades como París, Lyon, Burdeos, Lille o Niza.

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"Durante parte de la noche hubo helicópteros que sobrevolaban la zona y comprobaban que no hubiera pequeños grupos formándose", dijo a AFP Sylvain Courant, habitante del barrio de Les Halles en París. "Es un poco opresivo", agregó.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció "nuevos toques de queda" en la noche del martes "allí donde la situación lo requiera", después de estimar que estos "contribuyeron a la calma".

Esta medida no debería afectar al partido de Champions que enfrenta este martes en la capital francesa al Paris SG y al Barcelona, avanzó el lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

De las más de 2.500 personas detenidas, 123 se encuentran en prisión, ya sea a la espera de juicio o por una de las primeras condenas, indicó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a la radio Europe 1.

Varios detenidos antes del estallido de violencia al margen de las multitudinarias manifestaciones el sábado contra el costo de la vida comparecieron el lunes ante los tribunales. Las personas implicadas en los hechos más graves lo harán a partir de este martes.

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Manuel es de los primeros. Este trabajador temporal de 21 años aseguró que viajó desde el centro de Francia "por un impulso" a París para celebrar su cumpleaños con su novia, organizando en particular una barbacoa.

Para este cocinero sin antecedentes penales, eso explica el contenido de su bolsa cuando fue controlado antes de la manifestación: botellas de vidrio, trapos, mechero. El "equipo perfecto" para un cóctel Molotov, según el fiscal.

Dos videos recuperados en celulares cuestionan la tesis de Manuel. En ellos intenta, sin mucho éxito, lanzar estos artefactos incendiarios. Otra prueba en su contra: días antes preguntó a ChatGPT: "¿Cómo protegerse de un cóctel Molotov?".

"Para mí, una manifestación tiene que ser pacífica", aseguró el acusado, vestido de una camiseta negra, que partió directamente a prisión para cumplir una pena firme de dos meses.