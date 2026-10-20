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Martes, 20 de octubre de 2026
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París

"Masacre a la parisina": el violento y controvertido tifo que hinchas del PSG sacaron frente al Barcelona en medio de las violentas protestas en Francia

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Ultras del PSG (AFP)
Ultras del PSG (AFP)
La pancarta no pasó desapercibida en medio de la sensible situación de orden público que se vive en París.

El vigente campeón de la Champions League, el París Saint-Germain, se impuso el martes por 4-2 frente a su rival, el Barcelona, en un partido trepidante entre dos de los principales aspirantes a ganar el título.

Un magnífico gol del portugués Vitinha en los últimos minutos resultó decisivo para que el club parisino se llevara el resultado.

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El marcador estaba empatado a 2-2 cuando el mediapunta portugués, que quedó tercero en la clasificación del Balón de Oro del año pasado, disparó desde fuera del área en el minuto 81 en el Parc des Princes y encaminó al club hacia la victoria.

Minutos después Fabian Ruiz sentenció el triunfo del PSG.

La derrota supone un revés para el Barcelona, aunque no es probable que afecte gravemente a sus perspectivas de seguir avanzando en la máxima competición europea de clubes.

Los catalanes ostentaban una racha de 11 victorias consecutivas desde el inicio de la temporada en todas las competiciones. Esa racha ha llegado a su fin.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Marquinhos en el Paris Saint-Germain, y Dani Olmo en el Barcelona, se lesionaron en el partido.

Queda por ver la gravedad de las lesiones de estos dos delanteros, aunque Doue fue la verdadera estrella del partido.

El partido, además, estuvo en duda el fin de semana por cuenta de violentas protestas y desmanes en París y otras ciudades del país.

El polémico tifo de los ultras del PSG:

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Además de los goles, los protagonistas también fueron los hinchas del equipo francés, que desde antes del inicio del partido se hicieron sentir con cánticos, además de un imponente pero violento tifo en contra del rival.

"Masacre a la parisina", decía la gigante pancarta que no pasó para nada desapercibida en medio de la sensible la situación de orden público que se está viviendo en París.

En ella se mostraba al asesino psicópata Michael Myers, de la saga Halloween, vistiendo prendas del PSG y rompiendo el escudo del Barcelona con una motosierra.

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