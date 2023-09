Jornada de Migración Colombia para venezolanos se ve empañada por el descontento de varios asistentes

Recientemente, Fernando García, director general de Migración Colombia, anunció una serie de jornadas masivas en pro de los venezolanos que se encuentran tramitando el Permiso por Protección Temporal (PPT) en diversas ciudades de Colombia.

Sin embargo, el primer evento pautado por la entidad colombiana en el Palacio de los Deportes en Bogotá se vio empañado por el descontento de varios asistentes, que puntualmente exigían respuestas acerca del documento de identificación otorgado por Migración Colombia a los nacionales venezolanos.

VEA TAMBIÉN Venezolanos en Colombia necesitarán el PPT para abrir una cuenta bancaria o

En medio de los cientos de personas que acudieron al encuentro, varios de ellos tumbaron las barandas del recinto y mantuvieron una acalorada discusión con algunos funcionarios, voluntarios, policías y brigadistas que prestaron servicios en la jornada.

Luego de varios minutos de debate, los colaboradores de la jornada restablecieron sus trabajos.

Por su parte, a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), varios usuarios de la plataforma reportaron: “Se le salió de las manos esa jornada”; “No entiendo porque hay tanta desinformación, tenemos esperando el bendito documento desde hace meses y juegan con nuestro tiempo”; “Yo sigo esperando desde septiembre del 2021, estamos a 1/09/2023 y no salgo agendado en la “jornada masiva”… ¿Alguien me puede explicar?”; “Llego y nadie puede dar con mi caso, me tienen del timbo al tambo”; “Sean serios… ¿Cuál es la rosca?, nos tienen a la deriva”.

Desde Migración Colombia, recuerdan que las personas citadas previamente a través del correo electrónico, mensajería de texto, o llamada telefónica son las únicas que pueden acudir a la jornada de entrega de 'PPT en un día'.

Las jornadas se llevarán a cabo del el 1 al 5 de septiembre. A continuación, los requisitos que pide Migración Colombia para los asistentes de este evento:

Contar con el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV).

Copia del acta de nacimiento para acreditar el parentesco entre los padres y el menor de edad a registrar.

Datos de contacto para poder recibir la información sobre el estado del documento PPT.

Si la persona no fue contactada por alguno de los tres medios anteriores debe ingresar a la página web www.migracióncolombia.gov.co y consultar el estado de su PPT haciendo clic en el botón 'VERIFICA'.

El PPT cabe resaltar, permite a sus portadores aplicar a programas institucionales como becas, apoyos de alimentación y vivienda, entre otros.

Permite, además, permanecer de manera regular en el territorio y da la posibilidad de acumular tiempo de estadía en Colombia para obtener la Visa R Venezolanos Bajo ETPV.

El PPT también otorga la posibilidad circular libremente por el territorio colombiano e ingresar y salir del país, siempre y cuando no se superen los 180 días fuera de Colombia, según informa el Servicio Jesuita a Refugiados.