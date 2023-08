"Para el budismo, el pasado no existe; estamos pensando en el futuro": nuevo embajador de Colombia en Venezuela sobre sus críticas a Maduro en 2019

El pasado 16 de agosto, Milton Rengifo, nuevo embajador de Colombia en Venezuela, presentó sus credenciales ante Nicolás Maduro para asumir en el cargo diplomático.

Cabe resaltar que Rengifo fue crítico del régimen venezolano en el pasado, por lo que fue consultado al respecto y su reunión con Nicolás Maduro tras presentar sus credenciales.

“Para el budismo, el pasado no existe. Estamos pensando en el futuro”, dijo a los micrófonos de NTN24.

VEA TAMBIÉN Nuevo embajador de Colombia en Venezuela ya se instaló en Caracas o

En ese sentido, señaló que pese a las diferencias construirán relaciones bilaterales fuertes.

“Con las diferencias y las dificultades que tenemos entre los dos países, vamos a seguir adelante”, aseguró.

Además, aseguró que Colombia y Venezuela tienen “un propósito regional y continental”.

En cuanto a la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la posibilidad de que Colombia sea intermediario, aseguró que no puede involucrarse en asuntos internos.

“Eso la maneja directamente el canciller Leyva”, sostuvo.

“No tengo instrucciones, no se me permite hablar de esos temas”, reiteró.

A su vez, resaltó la integración de ambos países, “pese a que hubo rompimiento de relaciones” y la relación entre el empresariado y la sociedad civil en Venezuela.

“Hoy encuentro empresarios del sector privado y de líderes estatales trabajando en conjunto para superar la crisis”, indicó.

“Es un espejo para Colombia cómo trabaja en conjunto el estado y la sociedad civil”, concluyó.