La alimentación y la energía pasaron a ser armas para Rusia, advierten expertos internacionales

Zayra Badillo, máster en asuntos internacionales considera que, con su discurso, el presidente de Ucrania, Zelenzki quiere obtener más apoyo en la guerra de Ucrania, “porque están muy cansados y el mundo considera que dentro de tantas crisis sea monopolizada hasta cierto punto la ayuda humanitaria hacia Ucrania y también la ayuda financiera de los países grandes”.

Desde Madrid, España, el internacionalista Luciano Mondino, resaltó algunos de los planes bélicos que adelanta Rusia para aumentar sus tácticas de guerra, tras analizar el discurso del presidente Zelenski. “La alimentación y la energía pasaron a ser armas para Rusia, al igual que el bloqueo de puertos y otros intentos de usar la escasez de alimentos en los mercados globales para conseguir apoyo regional e internacional en reconocimiento a los territorios ocupados”. Hizo énfasis en que Vladímir Putin pretendería usar la energía como arma para quizás buscar el debilitamiento de algunos líderes de otras naciones. “No sólo están diseminando estas tecnologías, sino convirtiendo las plantas de otros países en bombas sucias para chantajear con escapes nucleares”:

Zayra Badillo manifestó además que por el bloqueo naval que existe en el Mar Negro por parte de Rusia y por lo cual no se pueden exportar muchos de los productos que produce Ucrania, ha venido afectándose gran parte de la población mundial. “Así que el mensaje me parece que fue dirigido a ciertos sectores en los países en desarrollo que no consideran que esto es un conflicto que debe afectar, los que no creen que deben tomar partido”.

Desde Buenos Aires Argentina, Ricardo Ernesto Lagorio, exembajador de Argentina en Rusia aseguró que Putin lleva dos años sin concurrir a la Asamblea General de la ONU y destacó la presencia y discurso de Zelenski, ante ese organismo internacional. “Es un presidente que puede hablarle al mundo, que puede expresar su posición porque tiene autoridad y legitimidad. Mientras que Rusia está intentando imponer su narrativa al mundo, porque hay una guerra, es el occidente que usa a Ucrania para amenazar, es el discurso que ha manejado Putin, aseguró.