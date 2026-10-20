La Casa Blanca veta de nuevo a CNN en un viaje de Trump: el medio amenaza con demandar

La Casa Blanca impidió este martes que un equipo de CNN acompañase al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el avión presidencial Air Force One en un viaje de campaña a Carolina del Norte. La decisión reavivó el enfrentamiento entre la Administración republicana y los medios de comunicación críticos.

CNN tenía asignada la cobertura del desplazamiento como parte del sistema rotatorio de periodistas que acompañan al mandatario y comparten imágenes con otras cadenas, al cual se le conoce como pool. La exclusión impidió que la emisora cumpliera ese turno.

En un comunicado, la cadena aseguró que la medida rompe con una tradición de décadas y advirtió que emprenderá nuevas acciones legales si el Gobierno sigue impidiendo que sus equipos cubran las actividades presidenciales.

“Estos intentos de tomar represalias y discriminar a CNN en función del contenido de su cobertura informativa son erróneos, contraproducentes e ilegales”, escribió Ted Boutrous, abogado externo del medio, en una carta que iba dirigida al Departamento de Justicia.

El nuevo episodio sucede luego de que Trump intentase restringir el acceso de CNN, MS NOW y el medio Politico al complejo de la Casa Blanca, luego de acusarlos de difundir “noticias falsas”.

Los tres medios demandaron al Gobierno porque consideran que las restricciones vulneraban la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y de prensa. Un juez federal ordenó restituir sus acreditaciones, pero la Casa Blanca sigue excluyendo a CNN de algunos viajes presidenciales.

La disputa igualmente afecta al sistema de cobertura compartida entre las principales cadenas norteamericanas. En pasados episodios, otras emisoras, incluyendo Fox News, se solidarizaron con CNN y suspendieron de forma temporal la distribución conjunta de imágenes del presidente.

La cadena asegura que las nuevas exclusiones constituyen represalias por su trabajo periodístico, así como el conflicto legal del acceso de la prensa a las actividades presidenciales sigue abierto.