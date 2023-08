La pesadilla de dos influencers que aceptaron ir al programa 'Con Maduro +'

Ha dejado de seguirlos, les dejan mensajes insultantes y han sido tendencia por dos días consecutivos en la red social X en Venezuela. Emmanuel Marcano y Andy Toala que tienen millones de seguidores aceptaron estar en el programa de televisión de los lunes con Nicolás Maduro y ahora se enfrentan al escarnio público.

Con un pasado humilde, la dolorosa migración y el regreso al país, ambos ahora están en boca de todos, pero no por su humor, sino por ser acusados de “lavar la cara al régimen” al presentarse en el set de estudio de ‘Con Maduro +’.

Esa misma noche los mensajes no se hicieron esperar. "Enchufado"; "cómplice", fue lo menos que recibieron en redes cuando se les vio sonriendo y compartiendo con el dictador.

Andy Toala tiene 4 millones de seguidores en la red social china, Tiktok, y Enmanuel 2,4 millones y su influencia fue puesta en tela de juicio al prestarse para aparecer con Maduro, quien también tiene presencia en todas las redes.

Tanto Emmanuel, que graba con su madre, como Andy, que hace videos con cámara oculta, fueron advertidos por sus seguidores de que los dejarían de seguir.

En una explicación acalorada, Emmanuel publicó un video donde dijo que aceptó sin ninguna paga porque se sentía halagado de la invitación, al día siguiente ofreció disculpas pero dijo que no borraría el video para enviar un mensaje de que de los errores hay que aprender”.

"No hay cheque, porque si no trabajo no como, no me importa ni la política ni nada de eso, muchos piensan que llegas, te dan un cheque y te dicen bienvenidos al enchufe y no es así. Me siento orgulloso porque soy visto por alguien que manda en el país".

Andy prefirió mantener silencio y solo puso su cuenta como "privada".