Confirmado: Nacho será papá por sexta vez

El cantautor venezolano, Nacho, será padre por sexta vez. Así lo confirmó la pareja del artista, Melany Mille.

Así las cosas, el exmiembro del dúo musical ‘Chino y Nacho’ y la comunicadora social sumarán otro integrante a su familia.

Precisamente, con la también actriz Nacho tiene una hija llamada Mya. Además, de sus otros compromisos, el intérprete de “Bailame” tiene cuatro niños: Diego, Santiago, Matías y Miguel.

La noticia la dio a conocer la propia mujer de Nacho, quien a través de la red social Instagram detalló: “Hola papá, desde ahora seremos más quienes te amaremos”.

“Si hay algo por lo que dar gracias a Dios es por tener no solo un padre al lado sino un hombre responsable, comprometido, luchador y muy amoroso, ejemplo de servicio, de trabajo y con una calidad humana inigualable”, escribió la actual pareja del músico venezolano.

“Hoy se celebra el Día del Padre pero tú le haces honor a esa fecha a diario cuando te olvidas hasta de ti mismo por seguir trabajando y trabajando y así brindarle a todos tus hijos una mejor vida”, continuó.

(Foto: Instagram @millemelany)

Hace poco el cantante de 39 años de edad fue tendencia luego de revelar que su hijo Diego Ignacio trabaja en un restaurante de hamburguesas en Estados Unidos.

En ese sentido, el artista explicó que su primogénito decidió tener independencia económica y por ello se encuentra trabajando en Five Guys, una reconocida cadena de comida rápida.

En el video, Nacho anuncia haber llegado al lugar de trabajo de su hijo para saludarlo y verlo por primera vez laborando.

“Me siento extremadamente orgulloso de mi hijo Diego porque mi hijo decidió tener independencia económica y está trabajando”, dijo el cantante.

“Vine a comer a Five Guys y no se imaginan quien me está atendiendo. Diego es un tipo trabajador, ya grande e independiente, la gente crece, me siento muy orgulloso”, mencionó.

Cabe señalar que Diego Ignacio celebró su cumpleaños número 18 años el pasado mes de diciembre. Por la fecha, Nacho se reunió con su expareja Yoelmys Rivero, mamá del joven y con quien tiene una muy buena relación.