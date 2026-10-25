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Domingo, 25 de octubre de 2026
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María Corina Machado

"Libertad; a la venezolana": María Corina Machado publica imagen en medio de recorrido por las calles del país y envía un mensaje de agradecimiento

octubre 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
En la foto se puede apreciar a la Premio Nobel de la Paz sosteniendo una bandera que le regaló uno de sus simpatizantes en Yaracuy.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, publicó en sus redes sociales una imagen en medio de su recorrido por las calles de su país luego de su histórico regreso en horas de la mañana de este sábado.

En la foto, que le fue tomada dentro del vehículo en el que se está transportando, se puede apreciar a la Premio Nobel de la Paz sosteniendo una bandera que le regaló uno de sus simpatizantes en Yaracuy.

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La bandera está compuesta por la frase "¡Libertad; a la venezolana!" y los colores del país, así como siete estrellas encima del texto y un fondo blanco, color con el que es común ver vestida a Machado.

"¡Gracias Venezuela! Gracias a todos los que me estoy encontrando en la carretera. ¡Miren esta belleza que me acaban de regalar en Yaracuy!", escribió Machado. "¡A la yaracuyana!", añadió.

La nueva publicación de María Corina Machado se dio horas después de que la misma líder democrática confirmara que ya se encontraba en territorio venezolano.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, al que le siguió un post del presidente electo de Venezuela, Edmundo Gonzlaez.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió Edmundo González.

El mandatario electo de Venezuela agregó: "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!"

De igual manera, González dejó entrever que pronto regresará también al país en aras de lograr una transición hacia la democracia.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", concluyó Edmundo González.

Tras el anuncio sobre el regreso de Machado a Venezuela, han empezado a circular versiones sobre su ingreso por medio de Colombia, el país vecino.

Asimismo, se estima que Machado inició un recorrido por las calles del país hasta llegar a Caracas, la capital del país sudamericano.

Varios líderes a lo largo del mundo han emitido distintas reacciones, incluido el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de ese país, Donald Trump.

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Trump señaló que no sabía que Machado se encontraba en territorio venezolano y dijo que esperaba que estuviera "a salvo", al tiempo que destacó que era "una mujer muy agradable".

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