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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Administración Federal de Aviación

Confirman que interrupción temporal de las telecomunicaciones motivó orden de suspender todos los despegues en aeropuertos de EEUU

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión comercial - Foto de referencia: Pexels
Avión comercial - Foto de referencia: Pexels
El FBI no considera que el problema de comunicación que afectó al control del tráfico aéreo “se deba a un ciberataque o a actividad delictiva”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que una interrupción temporal de las telecomunicaciones motivó la orden de suspender todos los despegues en aeropuertos del país.

“Se ha producido una interrupción temporal de las telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos. Se ha verificado la situación de todos los vuelos y los internacionales se gestionarán caso por caso”, informó la FAA.

El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, mencionó que la interrupción de las telecomunicaciones se dio “en toda la FAA”. “Por precaución, hemos suspendido todos los vuelos... De momento, no hay indicios de que se tratara de un ataque malintencionado", aseveró.

"Todos están a salvo. No hay motivo para preocuparse por sus seres queridos si están volando”, expresó.

El FBI investiga si una actualización de software provocó una interrupción masiva en La FAA, según Reuters.

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Aunque, indicó, que el FBI no considera que el problema de comunicación que afectó al control del tráfico aéreo “se deba a un ciberataque o a actividad delictiva”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos ante “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”.

La medida obliga a mantener en tierra a todas las aeronaves pendientes de despegar hasta nuevo aviso.

Varios medios norteamericanos, incluido Fox News, han explicado que la medida es de un carácter extraordinario y que solo se había ordenado algo similar este siglo el 11 de septiembre de 2001 tras los atentados de ese día y el 11 enero de 2023 debido a una falla en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas.

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