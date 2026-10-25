"Es una mujer muy agradable; espero que esté a salvo": Trump se pronuncia sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este sábado sobre el regreso de la líder de la democracia María Corina Machado a Venezuela.

Al ser consultado al respecto por los periodistas mientras salía de la Casa Blanca, el mandatario aseguró que no tenía conocimiento del regreso de Machado, pero pidió por su seguridad.

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"Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable", expresó Trump al respecto.

El mandatario norteamericano, de igual manera, volvió a referirse al tutelaje que Estados Unidos está llevando a cabo en ese país sudamericano.

"Nos está yendo realmente bien en Venezuela", señaló, en una nueva referencia al trabajo que Estados Unidos ha realizado allí desde la captura el tres de enero de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores tras un operativo militar en Caracas.

A inicios de mes, el jefe de Estado de la unión americana se había referido al posible regreso de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en un mensaje en el que recalcó nuevamente que Machado "es una mujer muy buena" y donde señaló que él había sido el ganador de aquel reconocimiento.

"Te diré una cosa. Es una mujer muy buena. Me dio el premio Nobel porque me lo gané (…) Es una mujer muy buena y todo va a funcionar", expresó entonces Trump.

Este sábado se reavivaron las esperanzas para los venezolanos sobre una posible transición a la democracia luego de que Machado afirmara en una publicación en su cuenta oficial de la red social X que ya se encontraba en su país.

"Estoy aquí. Con ustedes", redactó en un conciso mensaje que encendió las expectativas debido a sus al menos siete intentos por ingresar a Venezuela.

Aunque la publicación de la Nobel de la Paz alcanzó rápidamente las cincuenta mil visualizaciones en la plataforma y generó distintas reacciones que, muchos venezolanos no dimensionaban el mensaje.

Todo se materializó hasta que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, posteó un mensaje en el que hizo el anuncio oficial.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió Edmundo González.

El mandatario electo de Venezuela agregó: "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!"

De igual manera, González dejó entrever que pronto regresará también al país en aras de lograr una transición hacia la democracia.

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"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", concluyó Edmundo González.