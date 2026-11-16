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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

De la Espriella está en modo combate contra los criminales: cifras de su ofensiva militar

noviembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Vestido con uniforme de camuflaje militar y una boina de operaciones especiales, De la Espriella se ha convertido en la imagen de la postura de mano dura del Estado contra las organizaciones ilegales. Sin embargo, su participación también ha generado cuestionamientos sobre el liderazgo civil en estos operativos. El experto en seguridad Andrés Macías señaló a NTN24 que esta presencia tiene un significado simbólico y puede fortalecer la moral de las Fuerzas Militares. "La presencia del presidente con indumentaria militar tiene un significado simbólico y posiblemente fortalece la moral de las Fuerzas Militares, pero también plantea interrogantes sobre el liderazgo civil en las operaciones militares", afirmó. Estas acciones ponen de manifiesto la compleja lucha contra las organizaciones criminales y la relación entre el discurso político, los resultados de seguridad y el capital político.

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