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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Canadá

Líder separatista asume el mayor cargo en su provincia canadiense sin jurar lealtad al rey Carlos III

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rey Carlos III | Foto: EFE
Rey Carlos III | Foto: EFE
El nuevo primer ministro, Paul Saint-Pierre Plamondon, encabeza el Parti Québécois (PQ), que defiende la independencia de la provincia, de mayoría francófona.

El nuevo líder separatista de Quebec asumió el cargo este miércoles tras prestar juramento, pero sin jurar lealtad al rey Carlos III, mientras que el representante oficial del monarca en la provincia canadiense se mantuvo alejado de la ceremonia.

El nuevo primer ministro, Paul Saint-Pierre Plamondon, encabeza el Parti Québécois (PQ), que defiende la independencia de la provincia, de mayoría francófona.

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Conocido popularmente por sus iniciales, PSPP, el nuevo primer ministro ha condenado la perdurable presencia de la monarquía británica en Quebec como un "símbolo arcaico de la dominación colonial británica".

A petición del PSPP, la vicegobernadora de Quebec, Manon Jeannotte, no asistió a la ceremonia, pero la presenció desde su oficina y confirmó formalmente los nombramientos del gabinete provincial, tal como lo exige la ley canadiense.

Fue la primera vez que un primer ministro de Quebec juró su cargo sin la presencia de un representante de la monarquía británica.

Canadá sigue siendo miembro de la Commonwealth británica, y el rey Carlos es el jefe de Estado del país. Está representado en Ottawa por un gobernador general y en las provincias por vicegobernadores.

PSPP ha declarado que quiere recortar la financiación de la oficina del vicegobernador y destinar esos recursos a combatir el problema de las personas sin hogar.

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Las encuestas indican que solo alrededor del 30 por ciento de los quebequenses apoya la independencia, pero el PSPP sostiene que su gobierno celebrará un referéndum.

Eso simplemente no sucederá mientras el presidente Donald Trump esté en el cargo, ha dicho, argumentando que no quiere que el debate sobre el tema sea secuestrado por un líder estadounidense tan volátil.

El nuevo primer ministro juró su cargo apenas dos días después de que la provincia occidental de Alberta decidiera abrumadoramente seguir formando parte de Canadá en una votación no vinculante que supuso un revés para los separatistas de Alberta.

El PSPP argumentó en una publicación de X que, aunque los separatistas de Alberta obtuvieron solo el 24 por ciento de los votos, eso equivale a una prueba de que "Canadá tal como está no funciona" y que "el statu quo ya no es aceptable".

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