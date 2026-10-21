Estados Unidos ordena a todo su personal diplomático abandonar Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania, Qatar y Bahréin en medio de ataques de los hutíes

Washington ha ordenado a todo el personal de la embajada de Estados Unidos y a sus familias que abandonen Arabia Saudita, según informó una fuente diplomática a la AFP este miércoles, mientras el país sufre un ataque constante por parte de los hutíes de Yemen.

"Se ha ordenado a todo el personal estadounidense y a sus familias que abandonen la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí", dijo la fuente, añadiendo que también se ordenó a las familias del personal de la embajada que abandonaran los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar y Bahréin.

VEA TAMBIÉN Arabia Saudí cancela el rally de Yeda ante los persistentes ataques de los hutíes respaldados por el régimen de Irán o

Los hutíes han emprendido una ola de terrorismo en contra de Arabia Saudita por su apoyo al gobierno central de Yemen.

Se cree que el grupo terrorista actúa en alianza con el régimen de Irán, lo que ha avivado la ofensiva en contra de países de Medio Oriente, aliados de Occidente, desde julio pasado.

Incluso varios eventos deportivos han sido cancelados en los últimos días debido a la ola de ataques que ha sufrido Riad.

Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este martes la cancelación oficial del rally previsto en la ciudad de Yeda para el próximo mes de noviembre, una competición que formaba parte del Campeonato de Rally de Oriente Medio de la Federación Internacional del Automóvil y cuya realización se tornó inviable debido a la persistencia de los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes desde el Yemen, milicias que reciben el apoyo logístico y financiero del régimen de Irán.