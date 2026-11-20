El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien paga una condena de 27 años por conspirar para dar un golpe de Estado, fue ingresado este viernes en un hospital de Brasilia por fuertes dolores abdominales.

El exmandatario conservador, de 71 años, arrastra problemas abdominales crónicos desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. El hospital DF Star informó que Bolsonaro presenta “distensión abdominal” y que se le practican exámenes.

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Su hijo, el senador electo Carlos Bolsonaro, dio a conocer la noticia en X:

“Mi padre acaba de regresar al hospital tras sufrir fuertes dolores abdominales”. Según dijo, “su salud se deteriora cada día”, y responsabilizó de ello a la falta de movilidad del expresidente y a lo que calificó como “tortura psicológica” por parte del Estado.

Bolsonaro fue condenado el año pasado por planear un golpe de Estado tras perder la reelección de 2022 ante el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. Ha negado los cargos y sostiene que es víctima de una persecución judicial de la izquierda.

Debido a sus recurrentes problemas de salud, cumple la pena bajo arresto domiciliario en Brasilia desde marzo.

El Tribunal Supremo votará en diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce la condena de Bolsonaro y las de otros condenados por la trama golpista.

Por otra parte, el senador Flavio Bolsonaro, hermano mayor de Carlos, perdió ante Lula la segunda vuelta de las presidenciales del mes pasado.

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Un día después de su derrota, un magistrado del Tribunal Supremo ordenó incautar sus pasaportes en el marco de una investigación por blanqueo de dinero.

Flavio huyó a Estados Unidos, donde se ha negado a reconocer la derrota.