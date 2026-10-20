Provincia de Canadá rechaza referendo independentista que era impulsado por aliados de Donald Trump

La provincia canadiense de Alberta rechazó por amplia mayoría un plan para organizar un referendo de independencia, según resultados divulgados este martes, una derrota para los separatistas que tenían entre sus apoyos a aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cadena pública CBC y el canal privado CTV proyectaron una amplia victoria para el bando federalista. Según resultados oficiales en base al recuento de más de un tercio de las papeletas, más del 76% votaron en favor de la unidad nacional.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este martes en la red social X que los ciudadanos de Alberta "hicieron una elección clara".

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"Eligieron la unidad para construir juntos y cuidar unos de otros", apuntó el mandatario, que había defendido la necesidad de estabilidad nacional cuando el presidente Donald Trump libra una guerra comercial y no deja de lanzar amenazas de anexión.

Las encuestas indicaban que menos de una cuarta parte de la población de la provincia occidental quiere la independencia.

La autoridad electoral de Alberta señaló que 1,4 millones de los 3,1 millones de los habitantes habilitados emitieron su voto por adelantado.

"Fue increíble ver el entusiasmo y la determinación de los canadienses", dijo Thomas Lukaszuk, que dirige Forever Canadian, el grupo que realizó campaña por la unidad nacional en toda la provincia.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, conservadora, dijo que votó en contra de la independencia, pero que convocó el referéndum para zanjar una cuestión que ha dividido a la provincia.

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Si la mayoría votaba a favor de separarse, prometió avanzar hacia un referéndum vinculante.

En cambio, si ganan los federalistas, Smith señaló que la cuestión de la secesión debería considerarse cerrada.

Carney, que creció en Alberta, calificó el referéndum de señal "peligrosa" mientras Trump libra una guerra comercial contra su país y lanza amenazas de anexión dirigidas -según el primer ministro- a quebrar la determinación canadiense.

Alberta posee las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y el impulso independentista de la provincia ha suscitado un interés sostenido entre los aliados de Trump.

Elon Musk, la persona más rica del mundo y partidario de primera línea de Trump, publicó en X este mes que Alberta "debería separarse".

Los líderes separatistas también han mantenido reuniones en el Departamento de Estado estadounidense y se han entrevistado con políticos republicanos.

Gran parte del impulso separatista de Alberta se debe a la molestia ante la gestión del sector energético por parte de Ottawa.

Muchos habitantes de Alberta detestaban al predecesor de Carney, Justin Trudeau, a quien acusaban de intentar frenar la producción petrolera para impulsar su agenda climática.