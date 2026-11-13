De albergar el fútbol a tener a los peores criminales: la historia del estadio que recuperó Bukele en Haití

Las imágenes de los perros robot con fusiles, fueron captadas durante el operativo que permitió recuperar el control del estadio Sylvio Cator, un punto estratégico que durante dos años estuvo bajo el dominio de las pandillas más violentas de la capital haitiana. Los grupos criminales convirtieron el escenario deportivo en un refugio y centro de operaciones, allí se escondían, cometían asesinatos y lo utilizaban como base para desplazarse hacia otros sectores de la ciudad y lanzar ataques contra la población.