“Lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”: esposa de Fernando Villavicencio

El candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles 9 de agosto durante un mitin político al norte de Quito, en hechos en los que nueve personas más personas resultaron heridas.

Su muerte ha generado un sinfín de reacciones de diferentes personalidades políticas tanto de su país como del ámbito internacional, quienes han rechazado los episodios de violencia que se están presentando en esta contienda política

Una de las primeras en reaccionar al asesinato de Fernando Villavicencio fue su esposa Verónica Sarauz, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter, asegurando que a su marido lo habían asesinado por ser el único que “enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes”.

“A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”, señaló en un breve mensaje en esta red social, que ya ha sido compartido y comentado por cientos de personas que lamentan lo sucedido.

Sarauz también había concedido una entrevista al medio de comunicación Radio Élite horas después del asesinato de Fernando Villavicencio en la que responsabilizó al jefe de Seguridad de su esposo de lo ocurrido, pues no siguió el protocolo de evacuación correctamente.

"Falló el equipo de seguridad de Fernando. Falló el jefe de logística. El jefe de seguridad falló. Fernando debió salir por la puerta de atrás, como lo hizo el General Patricio Carrillo con la escolta de la Policía", declaró Sarauz.

Y es que Villavicencio fue evacuado del colegio Anderson por la puerta delantera y no por la de atrás, como aparentemente era la ruta de salida adecuada por seguridad del candidato.

Videos difundidos por medios locales, muestran que el ataque se produjo cuando el candidato del movimiento Construye se disponía a subir a su vehículo en medio de la multitud y de un fuerte esquema de seguridad.

“Las cosas están hechas, el país se va al carajo (...) debemos demostrar nuestro coraje, si no el país se va al abismo. Mañana me imagino que será el velorio. Esto no debe quedar en la impunidad", finalizó la esposa de Fernando Villavicencio.