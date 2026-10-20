"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Avanzan con contundencia los golpes de las fuerzas militares de Colombia en cabeza del presidente, Abelardo de la Espriella, contra los grupos al margen de la ley. En un nuevo operativo en la ciudad de Cartagena, las autoridades lograron la incautación de 7,6 toneladas de droga. De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el decomiso de estas sustancias, el mayor durante la última década, se dio gracias a la cooperación internacional con la DEA.