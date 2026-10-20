NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Incautación
Programa: La Tarde

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Avanzan con contundencia los golpes de las fuerzas militares de Colombia en cabeza del presidente, Abelardo de la Espriella, contra los grupos al margen de la ley. En un nuevo operativo en la ciudad de Cartagena, las autoridades lograron la incautación de 7,6 toneladas de droga. De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el decomiso de estas sustancias, el mayor durante la última década, se dio gracias a la cooperación internacional con la DEA.

También le puede interesar

Incautación de toneladas de droga en Cartagena - Foto captura: video X @ABDELAESPRIELLA
Incautación

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Protestas en Cuba | Foto: AFP
Régimen cubano

Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet"

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

María Constanza Cipriani sobre su esposo Perkins Rocha: “no digo que esté bien, porque no lo está”

Diosdado Cabello. (EFE)
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está cumpliendo un trabajo dentro del esquema que EE. UU. le ha fijado": Carlos Blanco

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá - Foto: AFP-Canva
Soldados

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Avión militar C-146A Wolfhound /Foto de referencia-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Aviones militares de EE. UU. sobrevuelan estados fronterizos entre Colombia y Venezuela: ¿habrá operaciones?

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Sigifredo López, exsecuestrado-Foto: EFE
La JEP

La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos reitera denuncia de reclutamiento de cubanos en Rusia para combatir en la guerra con Ucrania

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Francisco Barbosa y Martha PEralta / FOTO: captura de pantalla
Francisco Barbosa

“No hay nada extraño”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la quitada de la visa a la senadora petrista Martha Peralta

ELN/ Nicolás Maduro y Cilia Flores - Fotos AFP
Nicolás Maduro

Los vínculos del ELN y Las Farc con Nicolás Maduro y Cilia Flores: EE. UU. tiene al régimen contra las cuerdas

Una mujer caminando en su casa durante un corte eléctrico, en Maracaibo (Venezuela)-Foto: EFE
Apagones Venezuela

Crisis en Venezuela: “¿Qué aires acondicionados vamos a apagar si nunca hay electricidad?”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Francisco Barbosa y Martha PEralta / FOTO: captura de pantalla
Francisco Barbosa

“No hay nada extraño”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la quitada de la visa a la senadora petrista Martha Peralta

ELN/ Nicolás Maduro y Cilia Flores - Fotos AFP
Nicolás Maduro

Los vínculos del ELN y Las Farc con Nicolás Maduro y Cilia Flores: EE. UU. tiene al régimen contra las cuerdas

Una mujer caminando en su casa durante un corte eléctrico, en Maracaibo (Venezuela)-Foto: EFE
Apagones Venezuela

Crisis en Venezuela: “¿Qué aires acondicionados vamos a apagar si nunca hay electricidad?”

Un turista toma un descanso en una playa de Puerto Vallarta en Jalisco (México) - Foto: EFE
Huracán

Huracán Simón se intensifica con vientos de 220 km/h y amenaza la costa mexicana

José Raúl Mulino | Foto: EFE
José Raúl Mulino

"De esta vamos a salir": el mensaje del presidente de Panamá tras el fuerte terremoto

Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Jorge Rodríguez le dice a la bancada opositora de la AN que "se puede morir de la envidia", porque "la verdadera protagonista de esta edición de Naciones Unidas es Delcy Rodríguez"

Jorge Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Jorge Rodríguez

La incomodidad de Jorge Rodríguez a preguntas de NTN24 sobre garantías de regreso de María Corina: así evadió responderlas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023