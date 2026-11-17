La actriz británica Tina Simmons, quien es recordada por sus participaciones en algunas de las franquicias más reconocidas del cine, murió a mediados de noviembre de 2026. La noticia se conoció el lunes 16 de noviembre, luego de que Madeline Smith, actriz y amiga cercana de Simmons, confirmara su fallecimiento por medio de una publicación en redes sociales.

VEA TAMBIÉN Robert Pattinson es el nuevo James Bond: el actor de la famosa saga Crepúsculo asumirá el reto de convertirse en el agente 007 o

Smith habló sobre su tristeza al revelar que su amiga fue encontrada sin vida en su apartamento. “Estoy devastada. A Tina Simmons la encontraron muerta en su apartamento. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968”, escribió. En el mismo mensaje lamentó las circunstancias de su muerte: “Qué cruel morir sola y haber muerto”.

Por ahora no se difundió la causa del fallecimiento ni se conocen detalles adicionales de las circunstancias en las que fue encontrada. Tampoco se informó de manera pública por alguna enfermedad que padeciera la intérprete.

La muerte de Simmons generó mensajes de despedida entre seguidores y comunidades que se vinculan con las producciones en las que trabajó. Pese a que muchas de sus apariciones fueron en papeles secundarios o sin acreditar, su trayectoria abarcó alrededor de 60 años en el cine y la televisión.

Uno de sus trabajos más recordados llegó en 1983, cuando participó en ‘Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi’. Allí interpretó a una técnica rebelde que aparece en las escenas que tienen relación con la preparación de la Alianza Rebelde para atacar la segunda Estrella de la Muerte.

También tuvo una relación prolongada con la saga de James Bond. Simmons participó en varias películas del agente 007, entre ellas ‘Octopussy’ (1983), ‘A View to a Kill’ (1985), ‘The Living Daylights’ (1987), ‘Die Another Day’ (2002) y ‘No Time to Die’ (2021). En algunas de estas producciones sus intervenciones no fueron registradas en los créditos principales.

Su filmografía incluyó también títulos como ‘Superman III’, ‘Supergirl’, ‘Superman IV’, ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, ‘La tiendita del horror’, ‘Misión: Imposible’ y ‘Batman: el caballero de la noche’, la cual se estrenó en 2008.

Además de actuar, Simmons trabajó como doble de cuerpo y sustituta de figuras del cine. Entre las intérpretes con las que colaboró estuvieron Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson y Ellen Greene. Su trabajo detrás de las cámaras hizo parte fundamental de una carrera que la llevó a participar en numerosas producciones internacionales.

En sus últimos años, Simmons se transformó en una invitada habitual de convenciones de cine y ciencia ficción, lugares donde compartía anécdotas de los rodajes con los aficionados. El grupo de seguidores The Bearded Trio la recordó como una figura querida por la comunidad, resaltando su amabilidad y cercanía con el público.