Un tribunal federal de Tampa, en el estado de Florida, declaró este jueves mentalmente competente a Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, para comprender el proceso penal que enfrenta en los Estados Unidos por posesión de material de abuso sexual a menores, tras una audiencia presidida por la magistrada Lindsay S. Griffin en la que se revisó una evaluación psiquiátrica independiente.

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El informe pericial concluyó que, pese a presentar dificultades cognitivas y haber residido en una clínica especializada para personas con demencia en Lakeland, el acusado de 82 años entiende la gravedad de las imputaciones formuladas en su contra y conserva la aptitud necesaria para asistir a su defensa, dictamen que fue aceptado como prueba sin que las partes presentaran objeciones.

Markle permanece bajo custodia federal desde el pasado 10 de noviembre, fecha en que una jueza revocó la libertad provisional y el arresto domiciliario que se le habían otorgado tras su arresto el 6 de noviembre, luego de que el acusado se retirara el dispositivo electrónico de vigilancia que le había sido impuesto.

De acuerdo con la información judicial y los reportes del caso, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) halló cerca de 78 artículos entre diapositivas, negativos fotográficos y libros con presunto material sexualmente explícito en dos almacenes alquilados por Markle durante casi 20 años en el área de Los Ángeles, a raíz de una investigación iniciada en Filipinas, donde vivió hasta mayo pasado.

La magistrada Griffin había solicitado la evaluación psiquiátrica independiente y los registros de salud mental del acusado tras expresar dudas sobre su capacidad para comprender las implicaciones legales del proceso.

De ser declarado culpable de los cargos, el padre de la duquesa de Sussex podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión federal, según establece la legislación estadounidense para este tipo de delitos.