“Lo que Prigozhin está tratando de hacer es rehabilitar el buen nombre de Rusia”: Stephen Donehoo

El presidente ruso, Vladimir Putin acusó al Grupo Wagner de traición luego de señalarlo de gestar una rebelión armada. El mandatario prometió castigar a los responsables.

Esto en el contexto en el que el líder del grupo de mercenarios, Yevgueni Prigozhin, hiciera un pronunciamiento a Wagner para rebelarse contra el Estado Mayor del Ejército regular.

Para hablar sobre este tema Stephen Donehoo, director de McLarty Associates, exasesor de Seguridad de la Casa Blanca y experto en seguridad y defensa, conversó con El Informativo de NTN24.

Sobre si esto es un desafío al hegemónico poder de Putin en Rusia el experto en seguridad comento que “es el mayor desafío interno que ha enfrentado y en parte es porque el grupo Wagner es de su propia creación. Ellos han sido sus secuaces en diferentes partes del mundo y ahora han sido los que han tenido algo de éxito en Ucrania y ahora por el hecho que hay una pugna del liderazgo militar ruso y estos mercenarios”.

“Pues los mercenarios en algún momento decidieron tomar cartas en el asunto y buscar cambiar el liderazgo militar del país”, añadió.

Donehoo agregó: “no sabemos cuál es la misión que Prigozhin le ha dado a Wagner, pero si intensión es cambiar al gobierno, es decir, no creo que el señor Prigozhin está queriendo tomar el cargo del presidente y sacar Putin, lo que sí creo es que está tratando es cambiar el liderazgo militar del país para que tengan un sistema más eficiente”.

“Hemos visto que el señor Putin entró en una guerra innecesaria y les ha ido muy mal, y el estatus del país en el mundo ha quedado muy debilitado en los últimos dos años”, puntualizó.

Ante el cuestionamiento sobre si Yevgueni Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, puede hacer lo que la oposición rusa no ha podido hacer, Donehoo acotó que “no creo que él tiene capacidad de ser líder de Rusia, yo creo que él no está buscando esa posición. Pero también él siendo un criminal de guerra en varios lugares no sería aceptable por parte del liderazgo de los otros países”.

“Lo que sí está tratando de hacer (Prigozhin) es eliminar algo de la corrupción que está afectando la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas, en poder tomar acción en diferentes partes y por eso él ha liderado el Grupo Wagner”, sostuvo el exasesor de Seguridad de la Casa Blanca.

Para el invitado esto no se trata de un golpe de Estado, sino que “desde el comienzo (Prigozhin) no había acusado al presidente Putin de hacer mal las cosas, sino siempre ha insistido que el liderazgo militar ruso ha sido débil y no ha proveído el equipo necesario para que las fuerzas en el terreno tengan éxito”.

“Lo que (Prigozhin) está tratando de hacer es rehabilitar el buen nombre de Rusia, algo que va a ser muy difícil dadas las circunstancias y la derrota en Ucrania”, añadió.