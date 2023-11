“Los aliados democráticos del mundo están pendientes de que el régimen cumpla”: María Corina Machado

El pasado 22 de octubre, en las elecciones primarias realizadas por la oposición, Machado del partido político Vente, consiguió el triunfo con 2.253.825 votos y 4 días después fue proclamada como única representante de la oposición para competir contra Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024. Sin embargo, pese a la gran convocatoria del pueblo venezolano en las urnas, el tribunal Supremo de Justicia días después del proceso democrático le quitó “efectos” a su realización, situación que fue vista por parte de la comunidad internacional como un incumplimiento del dictador Maduro al acuerdo suscrito en Barbados a comienzos de octubre.

En entrevista con Claudia Gurisatti, la gran líder de oposición, María Corina Machado señaló que Maduro y sus funcionarios más cercanos “subestimaron a la sociedad venezolana y no pensaron que ese movimiento tenía fuerza. Creyeron que la sociedad se iba a asustar, a amilanar y a pesar de que hubo algunos ataques de grupos colectivos, la propia ciudadanía se defendió y los repelió”. Fue un proceso electoral que incluso se hizo sin medios, debido a la censura que padece Venezuela, enfatizó la exdiputada opositora al referirse al éxito de las pasadas elecciones primarias que le dieron la victoria.

El gobierno de Estados Unidos que ha jugado un papel primordial de acercamiento entre Nicolás Maduro y la oposición en búsqueda de un proceso de transición democrática en el país suramericano, a través de Juan González, asesor especial del presidente Joe Biden, comunicó el plazo hasta el 30 de noviembre para que presente un plan de elecciones libres, habilite a los candidatos opositores y libere a la totalidad de 25 presos políticos, según lo pactado con anterioridad.

Días después de la advertencia del gobierno de Estados Unidos, el bloque de países que conforman la Unión Europea decidieron prolongar por 6 meses las sanciones impuestas contra Nicolás Maduro y 54 de sus funcionarios.

Machado considera que estos próximos días son claves para el futuro político de su país. “Creo que tenemos que esperar a que estos 16 días que faltan tengan lugar para efectivamente evaluar si el régimen cumple o no cumple lo acordado en el contexto de Barbados”.

La también exdiputada por el estado Miranda y justamente la más votada en las elecciones del 2010, manifestó que Nicolás Maduro no ha cumplido lo hasta ahora establecido.

Además, hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y de Chile para que respalden y acompañen una solución pacífica al conflicto venezolano y a la realización de unas elecciones competitivas y con garantías. “Que los gobiernos de la región contribuyan a que esta transición tenga lugar. por supuesto me refiero al presidente Petro, al presidente Boric, al presidente Lula. al fin y al cabo, son países que están directamente afectados por la migración venezolana y que saben que la migración no se va a detener hasta que los venezolanos no sientan que tienen un futuro en su país”.

Claudia Gurisatti, directora de NTN24

- ¿Cuáles son esas condiciones que deben existir para que haya realmente unas elecciones creíbles el próximo año? Nicolás maduro ya ha dicho que las hará, con o sin sanciones?

María Corina Machado, candidata única de la oposición a la presidencia de Venezuela.

- Creo que cada vez tienen menos control, porque una cosa es la forma como ocupan de facto ciertas instituciones, pero lo importante es cómo está reaccionando el país y el 22 de octubre fue una demostración que a todos nos ha sacudido, eso fue como un electrocutazo porque la gente dijo ¡guau! ¿cuánto poder tenemos? a pesar de toda la presión, la manipulación, los mecanismos de control social, la amenaza de que te quitan la bolsa de comida, de que no vas a tener acceso a la bombona de gas, de que te van a quitar los bonos y las transferencias que hacen, la gente se reveló.

Machado hizo además otro llamado a los países para que en las elecciones del 2024, faciliten las condiciones para que los venezolanos radicados en el exterior puedan acudir nuevamente a las urnas.